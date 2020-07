Piauí tem semana de redução de óbitos por coronavírus e reabre setores

O governador do Piauí, Wellington Dias, anunciou que na última semana, o Estado teve uma queda nos registros de mortes por coronavírus de 32% em relação à semana anterior. Foram 130 óbitos contra 192 dos 7 dias anteriores, afirmou o governador no fim da tarde do sábado, 11. Dias disse considerar que a queda é “um sinal de condições para controlar o coronavírus.”

No sábado o governo do Estado publicou um decreto com a protocolos para a reabertura de setores agropecuário, indústrias de fabricação de alimentos e bebidas, transporte de cargas e fabricação de embalagens e indústrias extrativistas a partir desta segunda, 13.