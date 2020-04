PIB brasileiro deve cair 2,96%, preveem analistas

A expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2020 foi reduzida pela décima semana seguida por analistas do mercado financeiro. Na previsão do Boletim Focus do Banco Central desta semana, a economia brasileira deve cair 2,96% neste ano. Na semana passada, a previsão dos economistas era de queda de 1,96%. Apesar do maior pessimismo, a previsão continua muito abaixo do que apostam o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), que preveem uma queda de 5,3% e 5%, respectivamente, na economia do País. No mesmo relatório, a estimativa da inflação no ano caiu para baixo do piso da meta, a 2,23%.