PIB: Consumo das famílias completa 10ª alta em sequência

Equipe BR Político

O aumento de 1,9% no consumo das famílias dentro do PIB do terceiro trimestre, na comparação com igual período de 2018, marca a décima alta em sequência nessa base de comparação, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 3, pelo IBGE.

Em valores correntes, o PIB atingiu R$ 1,842 trilhão no terceiro trimestre de 2019. Do total, R$ 1,582 trilhão se refere ao Valor Adicionado e R$ 259,7 bilhões aos Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios.

Dentre os setores, na comparação com o trimestre anterior, a agropecuária apresentou a maior alta e registrou 1,3%. Na sequência, ficou a indústria, que subiu 0,8%. Nos serviços, a elevação ficou em 0,4%.