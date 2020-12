PIB cresce 7,7% no terceiro trimestre, aponta IBGE

O Produto Interno Bruto (PIB) do País cresceu 7,7% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com trimestre anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quinta-feira, 3. A Indústria cresceu 14,8% e os Serviços aumentaram 6,3%, enquanto a Agropecuária ficou em -0,5%. Em relação a igual período de 2019, o PIB caiu 3,9%.

Com o resultado, a economia do país se encontra no mesmo patamar de 2017, com uma perda acumulada de 5% de janeiro a setembro, em relação ao mesmo período de 2019.

De julho a setembro, o valor do PIB totalizou R$ 1,9 trilhão. O avanço no período ocorre em meio à liberação do auxílio emergencial para mais de 60 milhões de pessoas, o que ajudou a manter o consumo, combinado ao relaxamento das medidas de isolamento social para combater a pandemia de covid-19.

No segundo trimestre, o PIB caiu 9,6%, na comparação com os três meses anteriores.