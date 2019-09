Equipe BR Político

A variação positiva do Produto Interno Bruto brasileiro, de 0,4% no segundo trimestre em comparação aos três primeiros meses do ano, foi uma das principais notícias da semana. Divulgado pelo IBGE nesta quinta-feira, 29, o resultado tirou o País da recessão técnica, mas ainda não indica recuperação econômica.

“Daqui pra frente, precisamos ganhar tração, mais velocidade no crescimento. Para termos um PIB de 1%, seria necessário crescer 0,57% nos dois trimestres que faltam. Nada leva a crer que vamos conseguir realizar este feito, porque o cenário externo não ajuda e, internamente, há entraves para investimentos e contratações”, analisa Vera.

“A expectativa era pior que isso [projeções mais otimistas indicavam alta de 0,2%]. O resultado, por baixo que pareça, mostra mudança de ventos. Agora precisa se refletir em empregos”, complementa Marcelo. Veja o programa na íntegra:

BRP Comenta: PIB cresce, mas recuperação ainda é lenta

