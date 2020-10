PIB da China cresce 4,9% no 3º trimestre

Quase um ano após os registros dos primeiros casos de covid-19 no país, a economia da China cresceu 4,9% no terceiro trimestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados na noite de domingo, 18, pelo Escritório Nacional de Estatísticas.

O PIB registrado no período ficou abaixo dos 5,2% estimados por especialistas ouvidos pelo The Wall Street Journal. O resultado, no entanto, superou a alta de 3,2% registrada no trimestre anterior.

Com isso, a segunda maior potência econômica do mundo indica que é possível crescer, ainda que num ritmo mais lento, enquanto o mundo ainda enfrenta a pandemia do novo coronavírus.