PIB da China despenca 6,8% no primeiro trimestre

O PIB da China teve uma queda de 6,8% no primeiro trimestre do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Essa é a primeira contração na economia do país em quase 30 anos e está diretamente ligada à pandemia do novo coronavírus.

Comparado ao trimestre anterior, a queda foi de 9,8% nos três primeiros meses do ano, de acordo com a Agência Nacional de Estatísticas. Nos últimos três meses, parte das atividades econômicas da China foram interrompidas por causa das medidas de combate à pandemia. Os dados da segunda maior economia do mundo devem influenciar diretamente o Brasil, que tem os asiáticos como principal parceiro comercial.