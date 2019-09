PIB de São Paulo deve ser maior que o dobro do nacional em 2019

Marcelo de Moraes

Projeções para o PIB de São Paulo indicam que o Estado deverá ter um crescimento próximo do dobro do que será conseguido pelo Brasil. Segundo dados da Fundação Seade, São Paulo poderá chegar a uma taxa de crescimento de até 1,7% em 2019. Já as projeções feitas para o PIB nacional são hoje de 0,8%.

Os setores de comércio e de serviços estão puxando para cima os dados do crescimento paulista. O resultado para serviços cresceu 2,5% em relação a julho de 2018 e 2,3% em termos anuais. Já o segmento do comércio obteve um crescimento anual de 3,8%.

A previsão de crescimento de São Paulo poderia ser até maior, mas os dados da indústria não acompanharam o bom desempenho. O setor apresentou em julho uma queda de 1,5% em relação a junho.