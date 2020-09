PIB do segundo trimestre tem queda de 9,7%

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro caiu 9,7% no segundo trimestre de 2020, na comparação com o trimestre anterior, segundo o Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, divulgado nesta terça-feira, 1, pelo IBGE. O período corresponde ao auge do isolamento social adotado no País no combate ao novo coronavírus. A queda foi tão grande que o PIB do País voltou ao patamar do final de 2009, quando o Brasil enfrentava o auge dos impactos da crise global provocada pela onda de quebras na economia americana.

Essa é a segunda queda trimestral seguida e o menor resultado para a economia desde o início da série histórica, em 1996. “Esses resultados referem-se ao auge do isolamento social, quando diversas atividades econômicas foram parcial ou totalmente paralisadas para enfrentamento da pandemia”, explicou a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.

No período, em valores correntes, o PIB do Brasil somou R$ 1,653 trilhão de abril a junho. No primeiro semestre do ano, a economia acumulou queda de 5,9%. Nos últimos quatro trimestres, encolheu 2,2%, e na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o recuo foi de 11,4%.