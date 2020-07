PIB dos EUA no segundo trimestre tem queda recorde

Impactada pela pandemia do novo coronavírus, a economia dos Estados Unidos registrou a maior queda de sua história no segundo trimestre deste ano.

De acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 30, o Produto Interno Bruto (PIB) americano teve um recuo, em termos anualizados, de 32,9% no período, segundo o Departamento de Comércio do país. O indicador ainda passará por revisões.

Esse é o pior resultado desde a Grande Depressão, na década de 1930, em que a economia americana encolheu 12,9%, segundo a CNN. A queda, no entanto, ficou abaixo do que o mercado projetava, algo em torno de 35%.