PIB varia 0,4% no segundo trimestre

Equipe BR Político

Mesmo com a economia em ritmo lento, o PIB registrou crescimento de 0,4% no segundo trimestre de 2019 comparado ao trimestre anterior, de acordo com divulgação feita pelo IBGE nesta quinta-feira, 29. Com isso, o País escapou do quadro de recessão técnica. O PIB também apresentou altas de 1% na comparação com o segundo trimestre de 2018 e 1% nos últimos 12 meses.

O crescimento foi puxado pela Indústria (0,7%), seguida de Serviços (0,3%). A Agropecuária variou -0,4%. O crescimento na Indústria se deve à expansão de 2,0% nas Indústrias de Transformação e de 1,9% na Construção. No que se refere ao setor externo, as Exportações de Bens e Serviços caíram 1,6%, enquanto que as Importações de Bens e Serviços cresceram 1,0% em relação ao primeiro trimestre de 2019.