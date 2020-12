Piloto morre em queda de helicóptero do Ibama no Pantanal

O Ministério do Meio Ambiente (MAM) lamentou, nesta terça-feira, 1, a morte do comandante Mauro Tadeu da Silva Oliveira, que pilotava o helicóptero do Ibama que caiu na segunda-feira, 30, durante sobrevoo na região do Parque Nacional do Pantanal, em Poconé, no Mato Grosso. A aeronave apoiava o trabalho de combate a incêndio na região.

Além do piloto da aeronave, que era funcionário da empresa contratada para prestar os serviços aéreos ao Ibama, havia mais três tripulantes na aeronave, que sobreviveram.

“O comandante Mauro tinha 54 anos e era coronel da reserva do Corpo de Bombeiros. Era um piloto extremamente habilidoso e dedicado a mais de 15 anos de atuação na aviação civil, com mais de 5 mil horas de voo. O comandante deixa um legado de grandes serviços aeronáuticos à Nação. Nossa solidariedade à esposa, filhos, família e amigos”, escreveu o MAM no Twitter.