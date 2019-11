Pimentel é condenado a 10 anos e 6 meses de prisão

Equipe BR Político

O ex-governador de Minas Gerais e ex-ministro do Desenvolvimento de Dilma Rousseff, Fernando Pimentel, foi condenado pela Justiça Eleitoral a 10 anos e 6 meses de prisão por lavagem de dinheiro e tráfico de influência, informou o G1.

Segundo o inquérito, foram detectadas irregularidades de caixa 2 no período em que Pimentel foi ministro do Desenvolvimento, no governo Dilma, entre 2011 e 2014.

A juíza Divina de Paula Peixôto determinou que a pena seja cumprida em regime fechado, mas o ex-governador poderá recorrer em liberdade. Eugênio Pacelli, advogado de Pimentel, disse que a condenação “ultrapassou qualquer limite do razoável”.