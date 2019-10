Piñera cancela a COP-25 no Chile

Equipe BR Político

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP-25) sofreu novo revés nesta quarta, 30. Após ser rejeitada pelo governo brasileiro, foi a vez agora de o presidente do Chile, Sebastián Piñera, cancelar a próxima agenda climática mundial da ONU, que está prevista para ocorrer entre 2 e 13 de dezembro. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro desprezou o encontro no final do ano passado porque considerava à época romper com o Acordo de Paris, “por uma questão de soberania”, Piñera age sob influência dos protestos no país andino contra a desigualdade social já ha 13 dias. “Esta foi uma decisão muito difícil, uma decisão que nos causa muita dor, porque entendemos perfeitamente a importância da Apec e da COP-25 para o Chile e para o mundo”, afirmou o presidente nesta quarta.

A organização do evento afirmou em curta nota que está “explorando opções alternativas” para a realização do encontro.