Piñera diz ‘não compartilhar’ opinião de Bolsonaro sobre Bachelet

Equipe BR Político

Aliado do presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Chile, Sebastián Piñera, condenou nesta noite de quarta, 4, as declarações do inquilino do Palácio do Planalto sobre as críticas relativas ao Brasil da ex-presidente chilena, Michelle, Bachelet, hoje Alta Comissária da ONU para Direitos Humanos. “Não compartilho a alusão feita pelo presidente Bolsonaro a uma ex-presidente do Chile e, especialmente, num assunto tão doloroso quanto a morte de seu pai”, disse Piñera em pronunciamento no Palácio de La Moneda. Bachelet dissera que observa “uma redução do espaço cívico e democrático, caracterizado por ataques contra defensores dos direitos humanos” no Brasil.

Em resposta, Bolsonaro afirmou que o golpe de 1973 “deu um basta à esquerda” no país, inclusive ao pai da ex-presidente, que foi torturado pelo regime ditatorial do general Augusto Pinochet. “É de público conhecimento meu compromisso permanente com a democracia, a liberdade e o respeito aos direitos humanos em todo tempo, lugar e circunstâncias”, acrescentou o presidente chileno. “As distintas visões sobre os governos que tivemos nos anos 70 e 80 devem ser feitas com respeito.”