Pistoleiros disparam 29 tiros contra aldeia de Raoni, no Mato Grosso

Na noite de segunda-feira, 24, dois invasores armados entraram na Terra Indígena Capoto Jarina (MT), morada do cacique Raoni, após destruírem e dispararem ao menos 29 tiros sobre a barreira sanitária construída pelos indígenas na entrada do território. De carro, eles passaram pela aldeia Piaraçu e seguiram para o município de São José do Xingu. Ninguém ficou ferido, mas os Kayapó temem novos ataques, informa o Cimi. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Em nota, o Instituto Raoni, que representa os Kayapó, repudiou o ataque: “Em meio ao caos imposto pela pandemia da Covid-19, atentados e ameaças a integridade física dos territórios e povos indígenas são episódios frequentes em nosso país. O Instituto Raoni repudia toda e qualquer manifestação de violência, desrespeito e intolerância contra os indígenas e exige uma resposta das autoridades em relação a esse ataque”, diz o texto.

A Terra Indígena Capoto Jarina contabiliza duas mortes e 114 casos de covid-19, segundo o DSEI Kayapó do Mato Grosso. A barreira sanitária, construída em março, busca evitar a circulação de pessoas dentro do território, que é cortado pela MT-322.