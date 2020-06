PL anuncia que votará contra o adiamento das eleições

O líder do PL na Câmara, Wellington Roberto (PB), avisou que seu partido irá votar contra o adiamento das eleições municipais. “Vemos aí exemplos como os Estados Unidos, que irão realizar eleições nos próximos dias”, disse, desatacando que não vê benefícios em mudar a data do pleito por causa do coronavírus. “Só quem sabe da decisão de quando isso vai acabar é Deus”, afirmou.

Isso mostra que o chamado Centrão não está alinhado na questão. Na última segunda-feira, 29, o vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (Republicanos-SP), que até então vinha sendo o grande opositor ao adiamento do pleito, disse estar convencido da necessidade de troca de data. O PL tem 41 deputados na Câmara.

Como o BRP mostrou em seu relatório semanalFique de Olho, a tendência maior é de aprovação do texto. O receio de parte o Centrão é que, caso o Congresso se furte de adiar as eleições, quem fará isso é o Supremo Tribunal Federal.