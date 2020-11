O PL está avisando sua militância que golpistas estão usando o nome do partido para tentar conseguir doações falsas. A sigla mandou um recado dizendo que identificou mensagens utilizando o nome do presidente do partido, Tadeu Candelária. “Caso aparece alguém ou algum comunicado com pedido de dinheiro, em nome de Tadeu Candelária, comunique à Polícia. Trata-se de um golpe”, afirmou a sigla.