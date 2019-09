Gustavo Zucchi

O PLC 79, que trata da nova lei das telecomunicações, vai voltar a andar no Senado. O projeto, considerado fundamental para recuperação da Oi, entrou na pauta da próxima terça-feira, 10, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.

Logo após a votação, ela deve ser encaminhada para Secretaria-geral da mesa para ser pautada o mais breve possível no plenário do Senado. A PLC tramita no Congresso desde 2016.