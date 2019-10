PL das armas fora da pauta

Gustavo Zucchi

Na primeira reunião do colégio de líderes de Eduardo Bolsonaro como representante do PSL, derrota para o governo. As lideranças da Câmara dos Deputados decidiram retirar da pauta o projeto de lei que ampliava as regras de porte e posse de armas de fogo. O substitutivo do deputado Alexandre Leite (DEM-SP) foi considerado “amplo demais”. Lideranças de centro querem um texto restrito aos direitos dos CACs (colecionadores, atiradores e caçadores). Assim o texto, que está desde agosto aguardando sua vez na pauta da Câmara, vai ter de aguardar mais um tempo antes de ser apreciada pelo plenário.