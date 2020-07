PL das fake news: ‘Vamos começar a discutir esta semana’, diz Maia

A Câmara dos Deputados deve começar a discutir a partir desta semana o projeto de lei das fake news, de acordo com o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

“Vamos começar a discutir esta semana”, afirmou Maia (DEM-RJ) ao Broadcast/Estadão neste domingo, 5. O projeto foi aprovado pelo Senado no último dia 30 e propõe um marco inédito na regulamentação do uso das redes sociais, criando a chamada Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet.

A proposta é alvo de críticas do presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais na última quinta-feira, 2, o chefe do Executivo citou a possibilidade de submeter a lei , se aprovada na Câmara, a uma “consulta popular” para decidir quais pontos serão vetados. “Se o projeto chegar bom, a gente sanciona. Se chegar como se apresentou (no Senado), não tem como deixar de vetar”, afirmou.