PL proíbe empregador de exigir que trabalhador seja vacinado contra covid-19

Em contraposição à orientação do Ministério Público do Trabalho (MPT), foi apresentado na última semana um projeto de lei que proíbe o empregador de exigir que o trabalhador seja vacinado contra a covid-19 para fins de admissão em um emprego ou manutenção do vínculo empregatício. O PL 158/21 é de autoria do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ).

Segundo orientação do MPT, os trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra a covid-19 sem apresentar razões médicas poderão ser demitidos por justa causa. A intenção do órgão é que as empresas invistam em conscientização e negociem com seus funcionários, mas o entendimento é de que a mera recusa individual e injustificada à imunização não poderá colocar em risco a saúde dos demais empregados.

“Não se trata de saúde e segurança, mas de imposição e manipulação por poder. Nada além disso”, afirmou o deputado no Twitter. Ele classifica a orientação do MPT como “abominação”.

O parlamentar destaca que não existe, até o momento, qualquer regra jurídica que determine como requisito para manutenção ou admissão em emprego estar o trabalhador vacinado. Com o projeto, ele quer evitar que algum empregador crie a determinação.