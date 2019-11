Placar no STF a favor de compartilhamento de dados da Receita: 5 a 1

Equipe BR Político

Num movimento que isola o ministro Dias Toffoli, os ministros Luiz Fux e Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), votaram nesta quarta-feira, 27, a favor do amplo compartilhamento de informações da Receita com o Ministério Público sem necessidade de autorização judicial, informa o Estadão. Rosa se posicionou contrária à ampliação do escopo do julgamento para o Coaf, rebatizado de Unidade de Inteligência Financeira (UIF), mas admitiu incluir o órgão na fixação da tese se houver maioria nesse sentido no final do julgamento. Até agora, cinco ministros já votaram nesse sentido. O julgamento será retomado nesta quinta-feira (28). Ainda faltam votar Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello e o decano Celso de Mello.