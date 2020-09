Planalto ainda trata com cautela ‘escolha’ de Kassio Nunes

No Planalto e no núcleo de ministros com mais acesso a Jair Bolsonaro ainda é vista com cautela a situação de Kassio Nunes. Um ministro com acesso diário a Bolsonaro diz que convém dizer que a situação ainda não está 100% definida.

Não foi a informação que Jorge Oliveira falou aos ministros do STF com os quais conversou na terça-feira a respeito da indicação do desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para o lugar de Celso de Mello a partir de 13 de outubro. Dois dos que foram procurados disseram ao BRP que foram comunicados, e não consultados ou sondados, a respeito da possibilidade de Nunes se juntar a eles na Corte.

O fato de o emissário ter sido justamente um dos até então favoritos ao posto foi visto por esses integrantes da Corte como mais um sinal de que o presidente havia batido o martelo.