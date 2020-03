Planalto aumenta aposta contra isolamento social

O Palácio do Planalto aumentou a aposta a favor da flexibilização do confinamento social. Lançou uma campanha publicitária chamada “O Brasil não pode parar” por causa do coronavírus.

Um dos aperitivos foi divulgado no Instagram. “A quase totalidade dos óbitos se deu com idosos. Portanto, é preciso proteger estas pessoas e todos os integrantes dos grupos de risco, com todo cuidado, carinho e respeito. Para estes, o isolamento. Para todos os demais, distanciamento, atenção redobrada e muita responsabilidade. Vamos, com cuidado e consciência, voltar à normalidade”, diz o perfil do governo federal.

A estratégia estimula o desejo daqueles que já não aguentam mais ficar em casa isolados, e não a necessidade médico-sanitária para que as pessoas fiquem em casa como forma de evitar a disseminação do coronavírus.