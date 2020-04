Planalto confirma pronunciamento de Bolsonaro

O porta-voz da Presidência da República, general Otávio do Rêgo Barros, me confirmou nesta tarde que foi solicitado espaço em rede nacional de rádio e TV nesta quarta-feira às 20h30 para pronunciamento de Jair Bolsonaro. Mais cedo, tinha informado aqui no BRP que a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicações, tinha sido avisada para mobilizar equipes para gravar a fala presidencial nesta tarde.

A reserva de espaço na grade e mesmo a gravação da fala não são garantias de sua exibição. Já houve ocasiões em que equipes foram mobilizadas e depois Bolsonaro desistiu de fazer o pronunciamento.

Caso se confirme, será o primeiro pronunciamento de Bolsonaro desde 31 de março e o quinto desde que começou a pandemia do novo coronavírus. Nesses discursos ele tem alternado o tom. O último foi mais conciliatório, mas o anterior foi aquele em que chamou a pandemia de “gripezinha” ou “resfriadinho”, criticou os governadores e instou comércio e escolas a reabrirem — ficando no vazio, já que a recomendação não foi acatada por ninguém.