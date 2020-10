Planalto em silêncio sobre futuro do Renda Cidadã

Após reunião no Palácio do Planalto sobre o futuro do Renda Cidadã, silêncio absoluto. Nenhum dos participantes do encontro quis falar com os repórteres presentes. Mesmo o relator da proposta, senador Márcio Bittar (MDB-AC), se limitou a dizer que estava trabalhando na proposta e que “não poderia fazer declarações”.

Além de Bittar, estiveram no Planalto o ministro da Economia, Paulo Guedes, os secretários de Fazenda, Waldery Rodrigues, da Receita, José Tostes, e de Previdência, Bruno Bianco e o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR).

Na tarde desta quarta-feira, 30, durante coletiva sobre os dados do Caged de agosto, o ministro Paulo Guedes voltou atrás sobre a utilização de recursos inicialmente previstos para pagamento de precatórios. Na segunda-feira, em coletiva, o governo avisou que pretendia financiar o Renda Cidadã com parte da verba do Fundeb, parte da verba dos precatórios.