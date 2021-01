Planalto libera R$ 3 bi a 285 parlamentares durante campanha no Congresso

O Estadão revelou nesta quinta, 28, que o governo destinou R$ 3 bilhões para 250 deputados e 35 senadores aplicarem em obras em seus redutos eleitorais nesta atual fase de campanha pelos comandos da Câmara e do Senado. Com dinheiro do Ministério do Desenvolvimento Regional, o balcão de negócios a favor dos governistas Arthur Lira (Progressistas-AL), candidato na Câmara, e Rodrigo Pacheco (DEM-MG), no Senado, foi montado no gabinete do ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo.

Dos 208 deputados que já declararam apoio a Lira, conforme o “Placar da Eleição” do Estadão, 125 nomes já estão na planilha da Secretaria de Governo, considerando apenas os que já garantiram fatias do Orçamento para projetos de seus interesses. Ao todo, 41 dos parlamentares estiveram em ao menos uma reunião no Palácio com Ramos desde dezembro, quando começaram as campanhas nas Casas. Na comparação com o placar da eleição para o Senado, dos 33 senadores que declararam apoio a Pacheco, 22 nomes aparecem na planilha.

Na condição de líder do Progressistas, Lira foi priorizado com o direcionamento de R$ 109,5 milhões para serem distribuídos a projetos indicados por seus colegas de partido. Ele direcionou outros R$ 5 milhões a obras de pavimentação e drenagem de ruas no município de Barra de São Miguel (AL), onde seu pai, Benedito Lira, é prefeito.

A engenharia do ministro supera em volume, em muitos casos, as tradicionais emendas parlamentares – limitadas a um total de R$ 16,3 milhões por parlamentar – e compartilha, num acordo sem transparência, a gestão orçamentária de ministérios. Para efeito de comparação ao montante gasto nestas negociações, o governo federal empenhou, em todo o ano de 2020, R$ 3,9 bilhões em emendas para a área da atenção básica da saúde pública.

A Secretaria de Governo respondeu que não ia se pronunciar.

A reportagem é de Breno Pires e Patrik Camporez.