Equipe BR Político

O Palácio do Planalto afirmou, em nota na manhã desta sexta-feira, 17, que não vai se manifestar sobre o vídeo em que o secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, aparece fazendo um discurso com referências a um texto do ideólogo nazista Joseph Goebbels. A assessoria de imprensa do Planalto afirmou que o secretário “já se manifestou oficialmente”. Pelas redes sociais, Alvim afirmou que houve uma “coincidência retórica”.