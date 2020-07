Planalto pede troca de vice-líderes do governo em atrito com STF na Câmara

Nesta semana, três vice-líderes do governo na Câmara, entre eles dois diretamente envolvidos em atritos com o Supremo Tribunal Federal (STF), deixaram o posto para dar lugar a deputados do centrão. Otoni de Paula (PSC-RJ) anunciou que deixará a representação do Planalto na Casa após a repercussão de um vídeo em que chama o ministro Alexandre de Moraes de “déspota”e “lixo” no sábado, 6. Em publicação nas redes sociais, o bolsonarista chamou a troca de “processo de fritura” devido ao vídeo. “Recebi uma ligação em nome do @MinLuizRamos, que precisava fazer substituições na vice-liderança. Lembrei do nosso @AbrahamWeint e pensei: Deus, não me permita deixar de crer”, escreveu.

O deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) também afirmou na segunda-feira, 8, que recebeu um pedido do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, para sair do posto. A versão oficial da motivação da mudança, segundo Silveira, é dar espaço ao centrão. O deputado, que é alvo dos inquéritos das fake news e do que apura a organização de atos antidemocráticos no STF se mostrou incomodado com a decisão. “Estranha essa relação de homens tão próximos manobrarem enfraquecimento da base do presidente”, escreveu no Twitter. Segundo o parlamentar, o Planalto pediu a troca também do deputado bolsonarista Gulherme Derrite (PP-SP) na vice-liderança.

Comunico que entreguei no final da tarde meu pedido de afastamento da vice-liderança do governo na câmara. Minhas opniões sobre o sr Alexandre de Moraes são única e exclusivamente de minha responsabilidade, não sendo eu porta voz do PR @jairbolsonaro. Deus abençoe nossa nação 🇧🇷 — Otoni de Paula (@OtoniDepFederal) July 8, 2020