Planalto ‘preocupado’ com aprovação de Eduardo para embaixada

Equipe BR Político

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), afirmou à Folha que foi procurado pelo ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) para evitar que a indicação de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) à embaixada do Brasil em Washinton naufrague em votação na Casa. “Estavam preocupados e ele me pediu que passasse a seguinte mensagem aos colegas: não muda nada (em relação à indicação)”, disse ele à publicação.

A recente crise por disputa de poder dentro do PSL tem atrapalhado a campanha do 03 pelo posto diplomático. Ele não conseguiu destronar o deputado Delegado Waldir (PSL-GO) da liderança do partido na Câmara. “Se não serve para líder de bancada, vai servir para principal embaixador do País? Se nem diplomacia interna sabe praticar, como vai representar os interesses do Brasil?”, questionou ao BRPolítico um senador, conforme você leu aqui.

Para o presidente Jair Bolsonaro, o jogo está ganho em qualquer uma das frentes. “Meu filho decide entre embaixada ou liderança”, disse ele ontem.