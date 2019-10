Planalto retira Joice da liderança do PSL no Congresso

Equipe BR Político

O Palácio do Planalto retirou nesta tarde de quinta, 17, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) da liderança do partido no Congresso. A situação da parlamentar se agravou após ela assinar a lista de apoio à manutenção do Delegado Waldir (PSL-GO) no cargo de líder do partido na Câmara em detrimento do filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). À Globonews, ela afirmou que “enfim, minha alforria chegou”. O cargo será preenchido pelo senador Eduardo Gomes (MDB-TO).

Joice amargava desgaste desde agosto, quando sua função de articuladora política foi repassada para a Secretaria de Governo. Sua proximidade com o governador João Doria (PSDB-SP) nunca foi engolida pelo presidente da República. Hoje, ela chamou o assessor da Presidência para assuntos internacionais, Filipe Martins, da ala ideológica do governo, de “viado frouxo”.