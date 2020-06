Planalto tenta tirar do ar perfil falso da primeira-dama no TikTok

Após a criação de uma conta e a divulgação de vídeos da primeira-dama Michelle Bolsonaro no Tik Tok, a Secretaria Especial de Comunicação Social do Palácio do Planalto afirma tenta retirar o perfil do ar, já que a esposa do presidente Jair Bolsonaro “não possui conta oficial no aplicativo”.

Em nota emitida nesta terça-feira, 23, a Secom afirma que desde a última sexta-feira, 19, quando foram identificados perfis com vídeos relacionados à primeira-dama, “foi solicitada à empresa Byte Dance, responsável pelo aplicativo, a exclusão dos conteúdos”.

Ao menos duas contas atribuídas à Michelle foram criadas. A primeira, que chegou a ter 70 mil seguidores, foi excluída no sábado, 20. No mesmo dia, uma nova conta com vídeos da primeira-dama já foi criada. Até a manhã de hoje, o perfil tinha 75 seguidores.

Nos vídeos, primeira-dama ensina expressões na linguagem de libras e participa de desafios populares na internet, como o da farinha no travesseiro.