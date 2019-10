Plano contra desastre ambiental foi formalizado no dia 11 de outubro

Equipe BR Político

O Ministério do Meio Ambiente oficializou o Plano Nacional de Contingência (PNC) do governo federal, um documento criado em 2013 para lidar com situações de emergência como a do vazamento de petróleo que suja todo o Nordeste brasileiro, no dia 11 de outubro, informa o Estadão com base em documento obtido pela reportagem. O governo afirma que as primeiras manchas da substância tóxica foram registradas no dia 2 de setembro, o que dá 39 dias de demora para a oficialização das medidas estabelecidas pelo documento. A data diverge das afirmações do ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, de que o PNC foi implementado desde o início de setembro.

O ministério nega que tenha havido lentidão nas respostas à tragédia e que, desde o início, todos os órgãos já estariam em ação, independentemente de o plano ter sido ou não acionado logo de início. Segundo a pasta, desde 2 de setembro houve ação do Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA), integrado pela Marinha, pelo Ibama e pela ANP.