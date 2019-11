Plano de Bolsonaro para ir a jogo do Santos provoca reação da torcida

Equipe BR Político

A assessoria da Presidência da República confirmou os planos do presidente Jair Bolsonaro de assistir ao jogo entre Santos e São Paulo neste sábado, 16, na Vila Belmiro, em meio a reações negativas da torcida santista. A notícia de que Bolsonaro poderia ir ao jogo provocou campanha de torcedores do time nas redes sociais na quarta-feira, 13, e no Twitter, a hashtag #BolsonaroNaVilaNão chegou a ser a mais comentada nos trending topics do Brasil.

As principais torcidas organizadas do Santos, Torcida Jovem e Sangue Jovem, também emitiram nota oficial repudiando a possível presença do presidente na Vila Belmiro. Na casa do time do Santos, cujo técnico, o argentino Jorge Sampaoli, é crítico a Bolsonaro, é esperado que o presidente acompanhe a partida do Campeonato Brasileiro do camarote do presidente do clube, José Carlos Peres. Bolsonaro participará de eventos relacionados à Proclamação da República no Guarujá, cidade vizinha a Santos nesta sexta-feira, 15.