Plano de Boulos para Previdência viraliza na internet

O plano de Guilherme Boulos para a Previdência do setor público paulistano é tema na tarde desta quarta-feira, 18, nas redes sociais. E não por um bom motivo. A explicação dada pelo candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo em entrevista ao Estadão, de que um aumento de concursos públicos resolveria o deficit das aposentadorias, acabou sendo criticada por usuários das redes sociais, que não engoliram a ideia de Boulos de ver o aumento de gastos com salário como uma espécie de “receita” para aposentadoria.

Novas contratações por concurso:

– Reduz o déficit financeiro, mas aumenta muito a despesa da cidade (o servidor contribui com até 14%, mas isso é um sétimo do que a prefeitura gasta com o seu salário)

– Aumenta o déficit atuarial, salvo se houver reforma https://t.co/I3uIHSxc1I — Pedro Fernando Nery (@pfnery) November 18, 2020