Plano Mansueto será substituído por ajuda aos Estados, diz Maia

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira, 7, que a Casa deve votar um projeto de lei alternativo ao Plano Mansueto. O projeto trará apenas medidas emergenciais para socorrer os Estados durante o combate ao novo coronavírus. Segundo Maia, o projeto “parece “ir bem com os governadores”, que aguardam auxílio financeiro da União.

“O ideal é que se construa uma alternativa, um texto enxuto, para tratar do curto prazo. Que trate do ICMS nos próximos três meses e da possibilidade de garantir linhas de financiamento para todos os Estados num patamar que foi liberado em outras crises. Isso nos dá mais tranquilidade do que aprovar temas que acabam no médio, longo prazo”, afirmou Maia durante coletiva.

A intenção é que haja acordo para votar o texto alternativo ainda nesta semana. A proposta original do Plano Mansueto será analisada em outro momento e soluções de médio e longo prazo, que dividem o parlamento segundo Maia, podem ficar para depois.