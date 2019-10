PMs e bombeiros dentro da reforma das Forças Armadas

Equipe BR Político

A equipe econômica avalia os efeitos da iniciativa do relator da reforma previdenciária das Forças Armadas, o deputado Vinícius Carvalho (Republicanos-SP). O parecer do parlamentar, a ser apresentado na quarta, 2, vai contemplar policiais militares e bombeiros, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, informa o Correio Braziliense. O deputado Capitão Augusto (PL-SP), presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, é só sorrisos.

As duas categorias aceitam, como os militares das FA, o aumento progressivo na alíquota de contribuição, hoje de 7,5%, para 10,5% em 2022 e o aumento do tempo de contribuição de 30 para 35 anos. O ministro Paulo Guedes, no entanto, ainda não se pronunciou sobre a movimentação.