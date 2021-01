‘Pode acontecer de uma mutação que fuja da proteção da vacina’, alerta Garrett

Mesmo com capacidade de transmissão até 70% maior, as novas variantes do Sars-CoV-2 ainda não demonstram potencial de romper a proteção criada pela vacinação contra a covid-19. “Os que forem vacinados, tudo indica, estarão protegidos contra a nova variante”, aponta a epidemiologista Denise Garrett, em entrevista ao BRPolítico.

No entanto, a vice-presidenta do Sabin Vaccine Institute alerta: “Mas pode acontecer uma mutação que fuja da proteção da vacina”, diz.

Isso poderia gerar novas epidemias globais. Na conversa, a médica sentencia que “essa não foi a primeira nem será a última pandemia” que o mundo enfrentará. Um dos motivos, segundo Garrett, é o contato cada vez mais próximo dos seres humanos com ambientes selvagens, como o que existe em Estados como o Amazonas, onde uma nova cepa do vírus já foi identificada.

Com experiência de mais de 20 anos como integrante do Centro de Controle de Doenças (CDC) do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, Garrett aponta que no país, apesar dos investimentos de milhões de dólares, falta coordenação nacional para a vacinação, algo que, segundo a especialista, o Brasil tem “grande experiência”.

Uma das primeiras especialistas a colocar em xeque os números iniciais apresentados pelo governo paulista e pelo Instituto Butantã como sobre a eficácia da Coronavac, a epidemiologista diz que pelo modo como foi feito, o anúncio gerou “muita desconfiança e dúvida na população” sobre a vacina, “e isso afeta a adesão”, diz.

Apesar disso, ela reforça: “É uma vacina que a gente precisa, que vai ter um impacto grande e que não existem dúvidas, é segura”. Leia abaixo a íntegra da conversa.

BRP – Temos, finalmente, um cenário concreto de vacinação no Brasil.

Denise Garrett – Com certeza. Nós temos duas vacinas que são eficazes (Oxford e Coronavac), duas vacinas que são produzidas nacionalmente, de fácil distribuição, que se encaixam na cadeia de frio que do País. Então, com certeza é uma realidade, a vacinação vai começar.

Nesse sentido, qual a vantagem de o Brasil produzir as próprias vacinas e não importar?

No momento em que a demanda está muito maior do que a oferta, o fato de ter uma produção nacional é essencial. É uma garantia de que isso vai suprir a demanda nacional. Temos instituições que são capazes de fazer isso. Por isso, os países com produção local, eles estão em vantagem contra aqueles que não têm, que dependem só dos acordos e de comprar a vacina.

São vários os alertas de que não vai haver vacina para todo mundo. Vêm dos governos, da OMS e de especialistas. Sabendo disso, o que pode ser feito desde já?

O essencial é priorizar os grupos onde haverá maior impacto e prevenir mortes, primeiramente, e também reduzir a transmissão. Mas, primeiramente, priorizar os grupos para diminuir o número de casos graves e mortes. Essas doses de vacinas devem ser alocadas primeiro para os grupos prioritários. Mas já há a discussão, por causa da falta de quantitativo, de se espaçar o intervalo entre a primeira dose e a segunda, existe discussão para algumas vacinas sobre se aplicar uma dose só, sendo duas meia-doses, para poder vacinar mais pessoas mesmo que seja com uma proteção um pouco menor do que vacinar um número menor de pessoas com uma proteção maior. Isso tudo são estratégias que os gestores vão ter de avaliar diante da situação da pandemia no país e dos dados de cada vacina para tomar essas decisões.

É um debate válido porque o objetivo principal é salvar vidas em meio a uma pandemia. Se não houvesse a pandemia, não haveria esse debate, seria seguido o que o ensaio clínico determinou como dosagem correta. Mas em um cenário crítico como o que nós estamos, ainda mais com o aumento de casos, com as novas variantes, certamente é um debate válido e que tem de ser avaliado com muito cuidado para cada vacina.

Como está sendo a imunização nos Estados Unidos, há algo que o Brasil possa pegar como exemplo do que fazer ou não fazer?

A vacinação nos Estados Unidos está sendo muito mais devagar do que se desejaria e esperaria. O problema principal aqui é a falta de coordenação nacional. Não existe uma liderança para essa coordenação. Em alguns lugares há mais doses de vacina do que pessoas para tomar, em outros lugares há falta de vacina. Nesse aspecto, o Brasil prima com a coordenação a nível nacional de vacinação com grande experiência nisso. É algo que não tem por aqui. Ainda há muito a ser feito. A esperança é com a nova administração, parece que isso vai ser uma grande prioridade do Joe Biden (que propõe vacinar 50 milhões de americanos em 100 dias).

O Reino Unido foi o primeiro país a iniciar a vacinação e logo na sequência decretou novo lockdown. Dá para estimar quanto tempo até a situação normalizar após o início da vacinação?

Isso é difícil de prever, porque depende do limiar da chamada imunidade coletiva, de quantas pessoas vão precisar ser vacinas para realmente haver um impacto na transmissão do vírus. E isso varia muito, não só com a eficácia da vacina, mas também varia com a velocidade que o vírus está sendo transmitido. É por isso também uma das razões do Reino Unido entrar em lockdown, para tentar diminuir essa taxa de transmissão e ver o efeito da vacina mais rapidamente. Porque se a taxa de transmissão é menor, você vai precisar vacinar menos pessoas para ver uma diminuição na transmissão. Uma coisa que a gente vê rapidamente é o impacto na diminuição de mortes e de casos graves. A melhor ação de todas essas vacinas, independentemente da eficácia, é prevenir casos graves, e isso a gente vê mais rapidamente.

Na última semana, a Indonésia começou a vacinação com a Coronavac, mas por lá, diferentemente de outros lugares a vacinação se inicia pelos mais jovens. Como avalia essa opção?

Essa é uma abordagem diferente que alguns países estão adotando. Alguns estão priorizando reduzir óbitos, vacinando os grupos de risco, mesmo sabendo que a transmissão pode estar se dando por outro grupo. E a Indonésia priorizou diminuir a transmissão, com a vacinação das pessoas mais ativas no país. No Brasil, a escolha foi por priorizar os profissionais de saúde e os mais idosos. São diferentes estratégias de vacinação. A meu ver, o mais urgente agora é prevenir os casos graves e os óbitos.

Falando agora sobre o Brasil, sua expectativa em relação à Coronavac diminuiu após o anúncio de que a eficácia geral é de 50,3%?

Geralmente uma vacina de vírus ativado, como é o caso da Coronavac, não tem uma eficácia tão alta. Mas o importante é que tem uma eficácia e que é uma vacina que protege contra casos mais sérios. A primeira ação de todas essas vacinas vai ser proteger contra casos mais sérios. Como eu disse, é uma vacina produzida a nível nacional, de fácil armazenamento, produção e distribuição. É uma vacina que a gente precisa, que vai ter um impacto grande e que não existem dúvidas, é segura.

Em termos de eficácia, a única coisa que muda é o número de pessoas que vão ter de tomar até se atingir aquela imunidade coletiva, que, provavelmente, vai ser um pouco maior. Mas isso também depende da taxa de transmissão do vírus. Porque se o vírus tá correndo solto e a taxa de transmissão é muito alta, até com uma vacina de 90%, que tenha uma eficácia muito maior, a gente vai ter de vacinar mais pessoas.

Acredita que aos olhos da população, essa aparente diminuição da eficácia pode impactar a adesão do público à Coronavac?

Eu acho que a comunicação não foi a melhor que poderia ter sido. Pela falha de comunicação, gerou, sim, muita desconfiança e dúvida na população, e isso afeta a adesão. Espero que quando começar a vacinação, com as campanhas que precisam ser feitas, que a população se convença de que é uma vacina segura e que oferece proteção.

Nesse sentido, se somente uma pequena parte da população for vacinada e o vírus continua circulando, com o surgimento também das novas variantes, a população que for vacinada por estar vulnerável?

As pessoas que se vacinaram vão ter um tempo de proteção, que a gente ainda não sabe qual é, mas que a gente espera que seja um tempo razoável e, pelo visto, as novas variantes não conseguiram evadir a ação da vacina. A vacina ainda é eficaz, pelo menos foi o que se viu na variante do Reino Unido.

O problema é que quanto maior a circulação do vírus, mais mutação nós temos. Quando mais mutação, mais chance de alguma dessas mutações afetar a vacina. Por isso que é urgente vacinar o maior número possível de pessoas e também tentar diminuir a taxa de transmissão com outras medidas de prevenção, como o distanciamento, uso de máscara e possível fechamento dos serviços não essenciais para evitar mais mutações.

Os que forem vacinados, tudo indica, estarão protegidos contra a nova variante, mas pode acontecer de uma mutação que fuja da proteção da vacina e é isso também que temos de tentar evitar.

No primeiro momento serão duas, mas o esperado é que tenhamos várias vacinas disponíveis no País. Eu queria que a senhora esclarecesse sobre o que se sabe a respeito de intercambialidade entre as vacinas, os riscos de tomar doses de vacinas diferentes.

Se você começar com a dose de uma vacina, o ideal é continuar com doses daquela mesma vacina. Não existe nenhum estudo mostrando que seria melhor tomar doses de uma e outra. O ideal é seguir o esquema vacinal que é recomendado àquela vacina. Agora, se depois de um tempo tiver disponibilidade de tomar outra vacina diferente, a princípio não existe problema nenhum.

Quais são os indicativos científicos sobre o risco de novas pandemias no futuro?

Essa não foi a primeira nem será a última pandemia. Esse risco existe, é um risco real. O ideal seria que a gente aprendesse com as lições dessa pandemia para estar mais preparados para próximas pandemias, que com certeza virão. Não se sabe como e quando, mas elas virão. Havia alguns cientistas que já previam que haveria a pandemia, mas muito pouco foi feito em termos de se preparar para ela. Eu quero acreditar que vai ser diferente da próxima vez, que a gente vai estar mais preparado. Nesse aspecto, em termos de tecnologia, por exemplo, a tecnologia da vacina de RNA é maravilhosa, pois permite que seja ajustada para outros vírus bem rapidamente. Acredito, portanto, que haverá uma melhor resposta numa próxima pandemia.

O homem está cada vez mais em contato com os animais selvagens, promovendo a destruição do ambiente deles, essa proximidade leva, com certeza, ao desenvolvimento, a esse “pulo”, como a gente fala, desses vírus que circulam normalmente entre os animais selvagens para os humanos.