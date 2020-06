Podemos adianta voto contra projeto das fake news

O Podemos informou por meio de nota nesta segunda, 29, que 9 dos 10 senadores devem votar contra o polêmico projeto de lei das fake news, mantido na ordem do dia desta terça, 30, no Senado, mas sem confirmação. “Queremos legislação competente precedida de amplo debate com a sociedade. A despeito do esforço e competência de senadores, é impossível, limitados por esse sistema remoto de deliberação, oferecermos lei capaz de combater o crime cibernético e preservar a liberdade de opinião, sem estimular a exclusão digital, invadir a privacidade e comprometer a segurança de milhões de brasileiros, além de comprometer o desenvolvimento econômico e a inovação. Nosso voto amanhã será NÃO!!!”, informa o partido.

O impasse levou ao adiamento da reunião de líderes prevista para esta segunda, e sua remarcação para as 10h30 de terça, 30. O projeto esteve na pauta da sessão da quinta-feira, 25, mas a votação foi adiada por falta de consenso. Um dos pontos controversos do projeto é a medida que obriga serviços a armazenarem, por três meses, registros de envios de disparo em massa de mensagens.