Podemos continua flertando com Moro

Gustavo Zucchi

O Podemos tem há tempos o sonho de contar com Sérgio Moro como filiado e candidato pela sigla. A ponto do principal cacique do partido, Álvaro Dias, avisar que abre mão de uma possível candidatura presidencial caso o ex-juiz tope o casamento. “Se o Moro vem para o partido hoje, é evidente que ele é o candidato natural, é o mais popular. Isso pela sua trajetória como juiz, e não no governo Bolsonaro. O Podemos certamente terá candidato próprio a presidente. Posso ser candidato de novo. Mas o candidato será o que tiver a maior possibilidade de vitória”, disse para a revista Época. Publicamente, o atual ministro da Justiça diz que apoia o presidente Jair Bolsonaro para a eleição de 2022.