Podemos dá diretório municipal de Fortaleza para braço-direito de Moro

O Podemos, que flerta com Sergio Moro desde a época de juiz da Lava Jato, está colocando um dos braços direitos do ex-ministro no comando do diretório municipal de Fortaleza. O general da reserva Guilherme Theophilo, que foi secretário de Segurança Pública durante a gestão de Moro na Justiça, se filiou ao Podemos e já ganhou o comando da sigla na capital cearense. Ele também será responsável pelo Podemos Segurança, braço do partido que discute o tema. Ele concorreu ao governo do Ceará em 2018 pelo PSDB e ficou em segundo lugar, perdendo para Camilo Santana (PT).