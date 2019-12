Podemos entra na briga contra o juiz de garantias

Equipe BR Político

Mais um partido decidiu entrar na briga contra a figura do juiz de garantias, criado pela Câmara no pacote anticrime. O Podemos protocolou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) contra a criação de um magistrado extra para processos no Brasil. A sigla quer também uma liminar que suspensa imediatamente a implementação do juiz de garantias. Além do Podemos, entidades como a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) também entraram no STF contra a medida. O Cidadania foi outro partido que foi à Suprema Corte contra o artigo do pacote anticrime.