Podemos amplia expansão: senadora Juíza Selma se filia hoje

Marcelo de Moraes

Em franca expansão no Senado, a bancada do Podemos ganha hoje mais uma integrante: a senadora Juíza Selma (MT) decidiu trocar o PSL pelo partido. Com isso, a bancada do Podemos passa a ter 11 senadores, sendo a segunda maior da Casa. A filiação acabou sendo facilitada depois da insatisfação da senadora com a pressão feita pelo PSL para que retirasse o apoio à abertura da CPI da Lava Toga.

Na semana passada, o Podemos filiou o senador José Antônio Reguffe (DF), que estava há três anos sem partido. Ao todo, a bancada pulou de 5 para 11 integrantes desde o início do ano e o projeto é fazer com que o partido assegure o maior número de representantes no Senado, o que lhe garantirá até a possibilidade de disputar a Presidência da Casa no futuro.