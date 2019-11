Podemos insistirá com calendário para segunda instância

Gustavo Zucchi

Assim como defende a presidente da CCJ do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), o Podemos irá pedir ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), um calendário enxuto para tramitação da PEC que trata da prisão após condenação em segunda instância. Ao BRP, o líder da sigla na Câmara, José Nelto (GO), disse que sem calendário o partido não fecha acordo para retirar da pauta as alterações no Código de Processo Penal. E avisou que continuará obstruindo no plenário sem a certeza de uma tramitação célere. “Queremos ter a certeza que a PEC não ficará oito meses na comissão especial”, disse.