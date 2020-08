Podemos pede à PGR prorrogação da Lava Jato

O Podemos encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR) um ofício em que pede a prorrogação do período de atuação da força-tarefa da Lava Jato no Paraná. A solicitação foi assinada pelos líderes do partido na Câmara, Léo Moraes (RO), e no Senado, Alvaro Dias (PR), em nome de toda a bancada no Congresso.

“Nossa sugestão ecoa o sentimento de milhões de brasileiras e de brasileiros, que reconhecem a valiosa contribuição da força-tarefa para o combate à corrupção em nosso País. Com a Operação Lava Jato, a Justiça finalmente alcançou poderosos, que, até então, eram intocáveis e se julgavam acima da lei”, começa o texto.

A operação foi renovada pela última vez em 2019, pelo prazo de um ano. Para seguir, depende de autorização do procurador-geral da República, Augusto Aras. A decisão será tomada em setembro. Atualmente, a PGR e a Lava Jato vivem uma crise pela autonomia e controle dos dados da operação.

A Lava Jato no Paraná está na quinta prorrogação sucessiva, desde sua criação, em 2014.