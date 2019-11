Podemos quer voto nominal para projeto sobre fundão eleitoral

Marcelo de Moraes

O líder do Podemos na Câmara, deputado José Nelto (GO), anunciou que o partido vai pedir votação nominal para a discussão sobre o aumento do fundo eleitoral de R$ R$ 1,7 bilhão para R$ 3,7 bilhões. A proposta foi aprovada pelo Congresso mas foi vetada por Jair Bolsonaro. Amanhã, o veto poderá ser derrubado num movimento dos parlamentares para recuperarem os recursos para suas campanhas.

“Não aceitamos o aumento do fundão partidário para patrocinar campanhas de prefeitos e vereadores. Nossa bancada quer voto nominal. O deputado ou senador que defende aumentar o fundão que mostre a sua cara para o Brasil”, afirma Nelto.