Podemos sai em defesa da delação premiada

Marcelo de Moraes

Preocupados com o risco do instrumento da delação premiada se enfraquecer, os integrantes da bancada do Podemos na Câmara saíram em sua defesa. A preocupação dos deputados acontece por conta do julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que anulou a condenação do ex-presidente da Petrobrás e do Banco do Brasil Aldemir Bendine. Parte das acusações contra ele tinham origem em delação premiada e a sentença dada acabou sendo revista por ele não ter sido escutado pela Justiça depois que estas informações foram fornecidas pelo ex-gerente da Petrobrás Márcio Ferreira.

“Apesar das inúmeras críticas que são dirigidas às delações premiadas, mostra-se indiscutível a sua eficiência no desaparelhamento de organizações criminosas, sobretudo quando é possível a identificação dos atores e a estrutura hierárquica de quadrilhas comandadas por castas políticas, sociais e empresariais que acumulam riquezas de origem ilícita enquanto o povo padece”, afirma o líder do partido na Câmara, José Nelto (GO).