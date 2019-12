Podemos-SP quer se livrar de Feliciano

Equipe BR Político

São tantas as insatisfações do Podemos com o deputado Marco Feliciano (SP) que o partido pretende expulsá-lo. Vamos a elas: gasto de R$ 157 mil com tratamento dentário bancado pelos cofres públicos, excesso de bolsonarismo no coração e na cabeça, acusação de assédio sexual em seu gabinete, recebimento de propina, pagamento a supostos funcionários fantasmas e até comentários sobre o cantor Caetano Veloso, informa o Estadão. Pelo menos é o que pretende o diretório estadual paulista do partido, mas caberá à Comissão Executiva Nacional a decisão de expulsão ou não.

Segundo o partido, a expulsão se daria por “incompatibilidade programática e comportamento incondizente com as diretrizes” do Podemos no momento em que a legenda tenta se afastar do “bolsonarismo” com discurso pró-Lava Jato. Nesse movimento, no Senado, o partido passou de cinco para dez parlamentares nos últimos meses – a segunda maior bancada.