A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro realizam na manhã desta terça-feira, 30, uma operação que mira membros do chamado “escritório do crime”. A ação é um desmembramento da investigação do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

A operação cumpre 20 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão, de acordo com a Globonews.